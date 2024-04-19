خبير: الهجوم على إيران دليل قاطع على التنسيق بين إسرائيل وأمريكا

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن الهجوم الإسرائيلي على إيران دليل قاطع على وجود تنسيق حقيقي بين إسرائيل والإدارة الأمريكية لتنفيذ هجوم محدود للخروج من المأزق الذي تسبب فيه الهجوم الإيراني الضعيف أيضًا على الأراضي الإسرائيلية.

وأضاف فارس، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن إسرائيل حاولت أن تقدم على عملية لحفظ ماء الوجه، لكي يكون هناك نوع من أنواع الهدوء بالمنطقة، لافتًا إلى أن الجانب الإيراني يقول إنه ليس هناك هجوم خارجي، وإنما نوع من أنواع التسلل، كما أن إسرائيل لم تعلن حتى هذه اللحظة عن مسؤوليتها عن القيام بمثل هذه العملية.

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية، أننا الآن أصبحنا في مرحلة من الممكن أن تفضي إلى نوع من أنواع التهدئة على اعتبار أن هذه العملية النوعية الضعيفة تأتي في إطار محدودية الرد، وأن إسرائيل تسعى وبكل قوة لتحقيق مكاسب سياسية كبيرة، لأنها خلال الفترة السابقة وقبل الهجوم الإيراني عليها كانت في عزلة دولية.