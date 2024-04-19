إيران: الهجوم الإسرائيلي محدود.. ونقيم حادث آصفهان

قال قائد القوات البرية الإيرانية، "تمكنا من التصدي لمسيرات صغيرة جدا"، موضحا أن مسيرات صغيرة هاجمت الأجواء الإيرانية في مدينة أصفهان والدفاعات الجوية تصدت لها.

وأكد أن الخبراء حاليا يجرون تقييما لحادث آصفهان وسيعلنون عن نتائجه لاحقا، كما يجب أن يعلم الكيان الصهيوني، أنه إذا ارتكب خطأ فسوف يعاقب بشكل أشد قسوة.

كانت وسائل إعلام إيرانية أفادت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة بسماع دوي إنفجارات وحرائق قرب مطار أصفهان بجنوب طهران وقاعدة هشتم شكاري الجوية التابعة للجيش الإيراني.

وقال المتحدث باسم منظمة الفضاء الإيرانية إن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت عدة مسيرات صغيرة بنجاح.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن المنشآت النووية الإيرانية آمنة ولم تتعرض لأي ضرر، وأن أصوات الانفجارات في عدة مناطق ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية لبعض المسيّرات.