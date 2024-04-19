نقابة المهن التمثيلية: "ننعى ببالغ الأسي وفاة الفنان صلاح السعدني"

تقدمت نقابة المهن التمثيلية بالعزاء لأسرة الفن المصري والعربي، والجمهور والمتابعين فى رحيل الفنان القدير صلاح السعدني، والذى وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز ال ٨١ عام.

ونشرت نقابة المهن التمثيلية بيان تنعي فيه الفنان الراحل صلاح السعدني، وعلقت من خلال البيان "تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي وفاة الفنان الكبير صلاح السعدني، وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف ذكي بالعزاء لأسرة الفنان الراحل، داعين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان".

شارك الفنان صلاح السعدني بالعديد من الأعمال الفنية أبرزها مسلسل "ليالي الحلميه، رجل فى زمن العولمة، الاصدقاء، ارابيسك، شارع المواردي، الباطنية"، وعلى مستوى السينما قدم"الغول، درب الرهبة، تحت الصفر، ليل وخونة، كراكيب، العملاق، زمن حاتم زهران".

رحل الفنان الكبير صلاح السعدني صباح اليوم، بعد فترة من المرض، وكان قد توقف الراحل عن النشاط الفني خلال السنوات الأخيرة، بسبب حالته الصحية وأعلن نجله الفنان أحمد السعدني أنه إكتفي بما قدم من خلال رحلته الفنية.