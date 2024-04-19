كيف تتجنب الإصابة بحساسية الحيوانات الأليفة؟

يفضل الكثير من الأشخاص اقتناء وتربية الحيوانات الاليفة في البيت وفى مقدمتها القطط والكلاب والتى تؤدي في بعض الأوقات للإصابة بما يسمى بحساسية الحيوانات الأليفة، والتي تنتقل للإنسان بواسطة وبر الحيوان الذى يستقر في الأثاث والسجاد وغبار المنزل وفقا لما نشره موقع “allergyasthmanetwork”.



ويمكن أن يسبب "وبر الحيوانات الأليفة" أعراض عند استنشاقها أو دخولها في العين أو ملامستها للجلد. ومجرد المشي في غرفة بها قطة أو كلب يمكن أن يسبب أعراضا، وقد يؤدي لمس الحيوان أو لعقه إلى الحكة و يمكن أن تحدث ردود الفعل في غضون دقائق أو قد تتأخر لساعات بعد التعرض.

ويعد العثور على منزل جديد للحيوان الأليف هو الطريقة الأكثر فاعلية لتقليل مستويات مسببات الحساسية للحيوانات الأليفة في المنزل.

وبمجرد إخراج القطة أو الكلب من المنزل، قد لا تتحسن الأعراض لأسابيع أو حتى أشهر، حيث تنخفض مستويات الحساسية ببطء شديد. وقد يساعدك التنظيف وإزالة السجاد والأثاث.

وبالنسبة لمعظم مالكي الحيوانات الأليفة، يعد العثور على منزل جديد لحيوان أليف محبوب أمرا صعب ، خاصة عندما يكون هناك ارتباط عاطفي بحيوانهم ويعد تناول أدوية الحساسية ، خاصة عندما تعلم أنك ستتعرض للحيوانات الأليفة أو الحيوانات ، هو أحد الأمور التي يجب مناقشتها مع طبيب الحساسية.

توصيات لتجنب حساسية الحيوانات الاليفة

قصر الحيوانات الأليفة على منطقة واحدة من المنزل عندما تكون في الداخل.

يجب عليك إبعاد الحيوانات الأليفة عن غرفة النوم.

قم بتغطية السراير والوسائد بأغلفة مقاومة للحساسية. غالبا ما يكون من الصعب إزالة المواد المسببة للحساسية من الحيوانات الأليفة التي ربما تكون قد دخلت في المراتب والوسائد.

استخدم مكنسة كهربائية ذات فلتر يوميا.

استبدل السجاد والستائر والأثاث المنجد ومجمعات الغبار بأرضيات خشبية صلبة أو أثاث قابل للغسل. وركز على غرفة النوم فعلى الرغم من أنه لا يجب أن تسمح لحيوانك الأليف التواجد في هذه الغرفة ، الا انه لا يزال بإمكان التطاير عبر الهواء وعلى ملابسك.

ولو حتى تم غسل قطتك أو كلبك لا يؤدي الي تغير كبير، وتظهر الأبحاث أن فوائد الغسيل مؤقتة لدرجة أنه من غير المحتمل أن تستحق الجهد أو الضيق للحيوان الأليف.