بطرس دانيال ناعيا صلاح السعدني: الوسط الفني فقد جوهرة خالدة وقيمة فنية نادرة لا تعوض

نعى الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي للسينما، الفنان صلاح السعدني، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 81 عامًا.

ونشر الأب بطرس دانيال على حسابه الشخصي "فيسبوك" مجموعة من الصور تجمعه مع الفنان صلاح السعدني معلقا: فقد الوسط الفني جوهرة خالدة وقيمة فنية نادرة لا تُعوّض ألا وهو الفنان المصري الأصيل والمبدع صلاح السعدني، لذا نطلب له الرحمة والمغفرة من الله والعزاء لذويه ومحبيه والوسط الفني.

ولد الفنان صلاح السعدني في الثالث والعشرين من أكتوبر عام 1943 بمحافظة المنوفية، وشقيق الكاتب الصحفى الساخر محمود السعدني.

ودخل الفنان صلاح السعدني المجال الفني مع زميل الدراسة الفنان عادل إمام، ومثلا سوياً بمسرح الكلية، ثم عمل في العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفازية والمسرح، لكنه لم يلمع في السينما كما لمع في التلفاز.

ومن أهم وأشهر أدوراه دور العمدة سليمان غانم في مسلسل "ليالي الحلمية" مع يحيى الفخراني، وصفية العمري.