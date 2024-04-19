البنك المركزي الصيني يضيف 5 أطنان من الذهب إلى الاحتياطي

أكد التقرير الفني لجولد بيليون يا الصادر اليوم الجمعة، أن انتهاء التوترات الجيوسياسية قد يدفع الأسواق إلى التركيز مع توقعات السياسة النقدية الأمريكية، وهو ما قد يدفع الذهب إلى التراجع بسبب التوقعات باستمرار أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت، ولكن في الوقت نفسه يجد الذهب الدعم من عمليات شراء البنوك المركزية وعلى رأسها “البنك المركزي الصيني ” للذهب لزيادة احتياطاتها من المعدن النفيس.



حيث أعلن البنك المركزي الصيني ، عن استمرار شراء الذهب للشهر السابع عشر على التوالي في مارس، مضيفًا 5 أطنان إلى إجمالي حيازاته من الذهب، والتي تبلغ الآن 2262 طن أو 4.6% من إجمالي الاحتياطيات، بينما ارتفع احتياطيات الصين من الذهب بمقدار 27 طن خلال الربع الأول.



توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

شهد سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال جلسة اليوم بفعل استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بعد أخبار عن هجمات من الكيان الصهيوني على إيران، ولكن سرعان ما عاد السعر إلى التراجع ليفقد مكاسبه بسبب عدم فعالية هذا الهجوم وعدم نية إيران الرد عليه.



أما عن السعر المحلي فيستمر في التذبذب والتحركات المحدودة وذلك بسبب حالة عدم وضوح الاتجاه التي يشهدها سعر الذهب العالمي حالياً بالإضافة إلى تراجع في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية بعض الشيء خلال تداولات اليوم.

ويتداول سعر أونصة الذهب العالمي حول المستوى 280 دولار للأونصة بعد أن فشل السعر اليوم في الاستقرار فوق المستوى 2400 دولار للأونصة، مما دفع السعر إلى التراجع مجدداً داخل منطقة التداولات التي احتوت تحركات السعر منذ بداية الأسبوع.

يجب مراقبة الاغلاق الأسبوع لأسعار الذهب خلال جلال جلسة اليوم، فإغلاق السعر فوق المستوى 2400 دولار للأونصة قد يدفعه إلى استكمال الصعود واختبار قمته السعرية الأخيرة عند 2431 دولار للأونصة، بينما الاغلاق تحت هذا المستوى قد تدفعه إلى عكس حركته لأسفل ليستهدف المستوى 2325 دولار للأونصة.