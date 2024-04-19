أكرم السعدني ناعيا صلاح السعدني: "عم أكثر من رائع وأخ وسند"

وجه الكاتب الصحفي أكرم السعدني رسالة مؤثرة إلى عمه الفنان صلاح السعدني، الذي رحل صباح اليوم عن عمر يناهز 81 عامًا.

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك" : "استغفر الله العظيم عمري ما اصدق انك ممكن تسيبنا ياعم صلاح، كنت عم أكتر من رائع وأخ وسند، يارب يارب ارحمه رحمة واسعة وأسعده في آخرته زى ما أسعدنا طول عمر".

وفي هذا السياق، أعلن نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، عن موعد تشييع جنازة الفنان الكبير صلاح السعدني، عصر اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد والدفن بمقابر العائلة بطريق الواحات 6 أكتوبر، بعد أن رحل عن عالمنا صباح اليوم.