نقيب المهن التمثيلية ناعيا صلاح السعدني: "رحل فنان كبير"

نعي الدكتور أشرف ذكى نقيب المهن التمثيلية، رحيل الفنان صلاح السعدني، والذى وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز ال ٨١ عام.

ونشر الدكتور أشرف ذكى على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة للفنان الراحل صلاح السعدني، ليشارك بها الجمهور.

وعلق الدكتور أشرف ذكى على الصوره "البقاء لله الفنان الكبير صلاح السعدني"، وإنهالت تعليقات المتابعين ورواد السوشيال ميديا بالعزاء والدعاء له بالرحمه.

شارك الفنان صلاح السعدني بالعديد من الأعمال الفنية أبرزها مسلسل "ليالي الحلميه، رجل فى زمن العولمة، الاصدقاء، ارابيسك، شارع المواردي، الباطنية"، وعلى مستوى السينما قدم"المراكبي، الغول، درب الهوى".

رحل الفنان الكبير صلاح السعدني صباح اليوم، بعد فترة من المرض، وكان قد توقف الراحل عن النشاط الفني خلال السنوات الأخيرة، بسبب حالته الصحية وأعلن نجله الفنان أحمد السعدني أنه إكتفي بما قدم من خلال رحلته الفنية.