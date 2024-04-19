جامعة المنوفية تنظم برنامجا تدريبيًا عن الاعتماد المبدئي للمنشآت الصحية للعاملين بـ"الكبد القومي"

نظمت جامعة المنوفية برنامجا تدريبيا مكتفا حول متطلبات الحصول على الإعتماد المبدئي للمنشآت الصحية" للعاملين بمستشفي معهد الكبد القوم وذلك في إطار التعاون المشترك بين الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية وجامعة المنوفية.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، والدكتور أحمد طه رئيس هيئة الإعتماد والرقابة الصحية،وإشراف و الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقد رحب الدكتور أحمد القاصد بالمدربين والقائمين علي الدورة التدريبية، مؤكدًا علي أهمية الدورات التدريبية في نقل الخبرات المهنية والعملية للمتدربين.

وأوضح القاصد أن البرنامج التدريبي يهدف إلي إكساب المشاركين في الدورة التدريبية المعرفة والمهارات اللازمة للحصول على الإعتماد المبدئي للمنشآت الصحية و التعرف على معايير الإعتماد المبدئي وأنظمة إدارة الجودة، إلي جانب فهم مبادئ سلامة المرضى وإدارة المخاطر واكتسابهم مهارات تحسين الجودة في المنشآت الصحية.

وأشار إلى أن البرنامج يُستهدف تدريب الأطباء والصيادلة ،وهيئة التمريض والفنيين و الإداريين بالمعهد .

هذا وقد قامت وحدة الجودة بمستشفيات معهد الكبد القومي بالإعداد لهذه الدورة التدريبية تمهيدا للحصول على الإعتماد، وذلك بالتعاون مع مركز الدراسات الإستراتيجية بالجامعة خلال الفترة من 16 إلى 18 أبريل ،تحت إشراف الدكتور هاني عبدالمجيد شريم عميد معهد الكبد و الدكتور اسامة حجازي المدير التنفيذي بمستسفي معهد الكبد ،و الدكتور أحمد عطية مدير عام المستشفيات، بمشاركة نخبة من استشاريي ومدربي الهيئة العامة للاعتماد والرقابةالصحية(GAHAR).