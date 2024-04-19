ads
الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

لافروف: الغرب يتهور في تشديد العقوبات دون التفكير في العواقب

لافروف
لافروف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن الغرب يشدد العقوبات على بلاده بطريقة متهورة دون أن يفكر في عواقب هذه القرارات.

وقال لافروف - في مقابلة مع محطات إذاعية روسية اليوم /الجمعة/، منها "راديو سبوتنيك" و"كومسومولسكايا برافدا" و"جوفوريت موسكفا" - "إنهم يشددون هذه العقوبات بتهور وحتى دون التفكير في النتيجة".. مضيفا "لقد قررنا عدم الاعتماد عليهم في كل المجالات، التي يمكن أن تحد من تنميتنا".

وتابع وزير الخارجية الروسي قائلا "الدول الغربية تظهر لنا أن الولايات المتحدة هي المسؤول الأول، وهي من يتولى زمام الأمور".

وأوضح لافروف أن إثارة الغرب لموضوع هزيمة بلاده يعكس حالة الاحتضار وهو يشاهد كيف يتم تشكيل النظام العالمي الجديد والمتكافئ.
 

لافروف الدول الغربية