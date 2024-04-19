لافروف: الغرب يتهور في تشديد العقوبات دون التفكير في العواقب

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن الغرب يشدد العقوبات على بلاده بطريقة متهورة دون أن يفكر في عواقب هذه القرارات.

وقال لافروف - في مقابلة مع محطات إذاعية روسية اليوم /الجمعة/، منها "راديو سبوتنيك" و"كومسومولسكايا برافدا" و"جوفوريت موسكفا" - "إنهم يشددون هذه العقوبات بتهور وحتى دون التفكير في النتيجة".. مضيفا "لقد قررنا عدم الاعتماد عليهم في كل المجالات، التي يمكن أن تحد من تنميتنا".

وتابع وزير الخارجية الروسي قائلا "الدول الغربية تظهر لنا أن الولايات المتحدة هي المسؤول الأول، وهي من يتولى زمام الأمور".

وأوضح لافروف أن إثارة الغرب لموضوع هزيمة بلاده يعكس حالة الاحتضار وهو يشاهد كيف يتم تشكيل النظام العالمي الجديد والمتكافئ.

