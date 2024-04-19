مذكرة تفاهم بين النمسا وهولندا لشراء طائرات مروحية

أكدت وزيرة الدفاع النمساوية كلوديا تانر أنه جرى توقيع مذكرة تفاهم مع هولندا للتعاون في شراء طائرات مروحية مصنعة في البرازيل، مشيرة إلى أن النمسا ستتسلم أربع طائرات قريبا.

وقالت الوزيرة - في تصريح اليوم /الجمعة/ - إن الطائرات المشتراة من طراز C-390 من الشركة المصنعة البرازيلية " امبرارير " وستحل محل الطائرة القديمة C-130 "Hercules".

ووصفت الوزيرة هولندا بأنها شريك موثوق به، مشيرة إلى أهمية التعاون العسكري بين البلدين.

ولفتت الوزيرة إلى أنه إلى "جانب الشراء الأرخص لطائرات النقل الجديدة، لدينا أيضًا ميزة أننا سنكون قادرين على تدريب الطيارين والفنيين لدينا معًا في المستقبل والعمل معًا في مجال الصيانة".

