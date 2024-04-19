غدا.. مكتبة مصر الجديدة للطفل تحتفل باليوم العالمي للإبداع والابتكار

تنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل احتفالا باليوم العالمى للابداع والابتكار ، فى الساعة 12 من ظهر غد السبت ، ورشة قصاقيص للاطفال باستخدام الخامات المختلفة مثل الكانسون والفوم والقماش فى عمل مجسمات فنية متنوعة لشخصيات أو أدوات أو فواكه أو سيارات وخيول وجمال وأشجار ونباتات، يتم تشكيلها ، ثم تلوينها ليخرجوا في النهاية بقطعة فنية تحاكي إبداعاتهم الطفولية.

واليوم العالمي للإبداع وتعزيز الابتكار هو مناسبة يمكن من خلالها تعزيز الأمثلة على أفضل الممارسات التى تعمل على تنمية المواهب والابتكار ، وتسليط الضوء خاصة على استخدام التفكير المبدع والتكنولوجيا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.