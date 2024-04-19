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الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

غدا.. مكتبة مصر الجديدة للطفل تحتفل باليوم العالمي للإبداع والابتكار

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تنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل احتفالا باليوم العالمى للابداع والابتكار  ، فى الساعة 12 من ظهر غد السبت ، ورشة قصاقيص للاطفال باستخدام الخامات المختلفة مثل الكانسون والفوم والقماش فى عمل مجسمات فنية متنوعة لشخصيات أو أدوات أو فواكه أو سيارات وخيول وجمال وأشجار ونباتات، يتم تشكيلها ، ثم تلوينها ليخرجوا في النهاية بقطعة فنية تحاكي إبداعاتهم الطفولية.

واليوم العالمي للإبداع وتعزيز الابتكار هو مناسبة يمكن من خلالها تعزيز الأمثلة على أفضل الممارسات التى تعمل على تنمية المواهب والابتكار ،  وتسليط الضوء خاصة على استخدام التفكير المبدع والتكنولوجيا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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