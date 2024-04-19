ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الروسي على منطقة دنيبروبتروفسك إلى 9 أشخاص

أفادت تقارير صحفية أوكرانية بأن عدد القتلى في الهجمات الصاروخية الروسية على منطقة دنيبروبتروفسك جنوب شرق أوكرانيا؛ ارتفع إلى تسعة أشخاص.

وجاء في مشور للخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام عبر تلجرام: "توفي طفل أصيب بجروح خطيرة خلال هجوم القوات الروسية الضخم اليوم على دنيبروبتروفسك في المستشفى.

وحتى الآن، ارتفع عدد القتلى إلى تسعة، بينهم ثلاثة أطفال"، وفقا لوكالة "يوكينفورم".

وذكرت تقارير سابقة أن ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب 29 في منطقة دنيبروبتروفسك بسبب الهجوم الصاروخي الروسي.

وعلى وجه الخصوص، قُتل ستة أشخاص، من بينهم طفلان، وجُرح اثنان في منطقة سينيلنيكوف في منطقة دنيبروبتروفسك، وقتل اثنان وجرح 16 آخرون في دنيبرو، وأصيب ثلاثة في كريفي ريه.

