صبا مبارك تنعي الفنان صلاح السعدني

نعت الفنانة صبا مبارك، الفنان القدير صلاح السعدني، الذي غادر عالمنا صباح اليوم الجمعة عن عمر ناهز 81 عامًا.

وكتبت زكي عبر حسابها عبر منصة “X”: “توفِّي إلى رحمة الله تعالى، الفنان القدير صلاح السعدني، نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة، ولعائلته الصبر والسلوان”.

ولد صلاح السعدني عام 1943، وكانت أول أعماله كانت من خلال مسلسل "الرحيل" عام 1960، وغاب عن التمثيل أربع سنوات ليعود عام 1964 في مسلسل “الضحية”.

وبرز نشاطه الفني في سبعينيات القرن العشرين، فشارك في عدة أفلام منها “الأرض، الرصاصة لا تزال في جيبي، مدرستي الحسناء، أغنية على الممر”.

تميز في الأعمال الدرامية بشكل ملحوظ، ومن أبرز المسلسلات التي قام ببطولتها “أرابيسك، حلم الجنوبي، ليالي الحلمية، عمارة يعقوبيان، رجل في زمن العولمة”.