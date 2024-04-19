منى زكي ناعية صلاح السعدني: "فقدت أستاذ كبير"

نعت الفنانة منى زكى، الفنان القدير صلاح السعدني، الذي غادر عالمنا صباح اليوم الجمعة عن عمر ناهز 81 عامًا.

وكتبت زكي عبر حسابها عبر منصة “X”: “البقاء لله.. فقدت أستاذ كبير من أطيب وألذ وأحن واكتر خلقا من أساتذتنا.. ومن اكتر الناس اللي اتشرفت بالشغل معاها.. الأستاذ الكبير ‎صلاح السعدني.. خالص عزائي لأحمد وللاسره الكريم”.

ولد صلاح السعدني عام 1943، وكانت أول أعماله كانت من خلال مسلسل "الرحيل" عام 1960، وغاب عن التمثيل أربع سنوات ليعود عام 1964 في مسلسل “الضحية”.

وبرز نشاطه الفني في سبعينيات القرن العشرين، فشارك في عدة أفلام منها “الأرض، الرصاصة لا تزال في جيبي، مدرستي الحسناء، أغنية على الممر”.

تميز في الأعمال الدرامية بشكل ملحوظ، ومن أبرز المسلسلات التي قام ببطولتها “أرابيسك، حلم الجنوبي، ليالي الحلمية، عمارة يعقوبيان، رجل في زمن العولمة”.