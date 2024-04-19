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الجمعة 19 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

دراسة حديثة تكشف أهمية تناول الكركم في محاربة الأمراض وإطالة العمر

صوره تعبيرية
صوره تعبيرية
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تعد المواد الغذائية الطبيعية من أهم المواد المحفزة للجسم كما أنها تساعد على تحسين الحالة الصحية ومحاربة الأمراض  بما تحمله من فيتامنات فعالة تؤثر على الصحة العامة. 

ووفقا لما قالت سفيتلانا تروفيموفا رئيسة الجمعية الروسية لمكافحة الشيخوخة أن هناك العديد من الدراسات التي تشير إلى فوائد الكركم في محاربة الشيخوخة وإطالة العمر والتي تؤكد خصائصه المضادة للسرطان وأن الكركم له تأثير مفيد على الصحة بفضل مادة الكركمين وهي مادة نشطة بيولوجيا موجودة في تركيبه وهذه التوابل المشهورة في المطبخ الهندي والشرقي تعمل على تعزيز إنتاج هرمون السيروتونين وإبطاء عملية الشيخوخة في الجسم.

وأضافت أن الكركمين لا يقمع الخلايا السرطانية في الجسم فحسب بل يمنع ظهور خلايا سرطانية جديدة.

وأشارت إلى أن العوامل الوراثية تؤثر على صحتنا بنسبة 30-40% فقط، أما النسبة الباقية وتتحكم بها عدة عوامل منها نمط الحياة والنشاط البدني وكذلك يلعب الغذاء دورا مهما للغاية في هذا الأمر.

وتشير الدراسات الطبية إلى أن مادة الكركمين الموجودة في الكركم لها تأثيرات عديدة على صحة الجسم و تساعد على التخفيف من الالتهابات مثل التهابات المفاصل وتحسن صحة القلب وتحارب الخثرات في الدم وتعافي الجروح.

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