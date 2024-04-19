وزيرا خارجية أوكرانيا وإيطاليا يناقشان تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية

ناقش وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا ونظيره الإيطالي أنطونيو تاجاني، سبل تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وقال كوليبا - عبر تدوينة على "تويتر"، نقلتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم /الجمعة/ - "أشكر إيطاليا على قيادتها الممتازة في مجموعة السبع، فضلا عن دعمها النشط والمستمر لأوكرانيا. لقد ناقشنا الخطوات العملية حول كيفية مساعدة إيطاليا في تعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا".

كما شكر إيطاليا على مشاركتها في إنعاش أوكرانيا وأعرب عن أمله في تنفيذ المزيد من المشاريع في هذا الصدد.

وقال كوليبا: "ناقشنا أيضا الاستعدادات لقمة السلام العالمية الأولى والطريق نحو سلام عادل في أوكرانيا من خلال تنفيذ صيغة السلام التي طرحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي".

