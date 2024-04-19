كشف إعلام أمريكي بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يدرس إرسال أسلحة جديدة بأكثر من مليار دولار لإسرائيل، حسبما نقلت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، اليوم الجمعة.

في سياق متصل، قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في القدس المحتلة، إنه حتى هذه اللحظة لم تصدر أي تصريحات رسمية سواء من الساسة الإسرائيليين أو المنظومة العسكرية الأمنية المتمثلة في الجيش الإسرائيلية، بشأن تنفيذ ضربة على إيران.

وأضافت "أبو شمسية"، خلال مداخلة، أن القناة 13 الإسرائيلية تحدثت عن اجتماع في تل أبيب، هذه المشاورات الأمنية التي عادة ما تعقد لدراسة تداعيات أي هجوم إسرائيلي أو في توقع لأن يكون هنالك أي رد محتمل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذه الاجتماعات تكون داخل مقر القيادة العليا للجيش الإسرائيلي داخل غرفة محصنة في "الكرياه" بتل أبيب.

ولفتت أنه لم يرشح أي تفصيل أو أي تعليمات أو أي إجابة من التساؤلات التي أثارتها وسائل الإعلام الإسرائيلية فيما يتعلق بمسؤولية إسرائيل عن الحادثة أم لا، لكن في المقابل ما يرشح من وسائل إعلام أمريكية بأن واشنطن كانت قد أبلغت من جانب إسرائيل بأن هنالك سيكون ضربة إسرائيلية إلى الأراضي الإيراني في غضون من 24 إلى 48 ساعة.