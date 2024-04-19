سلطنة عمان تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في المنطقة

أكدت سلطنة عمان أنها تتابع استمرار التوتر في الإقليم وتدين الهجوم الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة،على مدينة أصفهان الإيرانية، وإدانتها واستنكارها للاعتداءات الإسرائيل العسكرية المتكررة في المنطقة.

وجدد الناطق باسم وزارة الخارجية العمانية في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، مناشدة سلطنة عمان للمجتمع الدولي بضرورة معالجة أسباب وجذور التوتر والنزاع عبر الحوار والدبلوماسية والحلول السياسية، والتركيز على جهود وقف إطلاق النار في غزة والاحتكام للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة للتوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية من أجل استعادة الأمن والاستقرار والسلام الشامل للمنطقة بأسرها.