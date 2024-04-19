ads
الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

سلطنة عمان تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في المنطقة

سلطنة عمان
سلطنة عمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت سلطنة عمان أنها تتابع استمرار التوتر في الإقليم وتدين الهجوم الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة،على مدينة أصفهان الإيرانية، وإدانتها واستنكارها للاعتداءات الإسرائيل العسكرية المتكررة في المنطقة.

وجدد الناطق باسم وزارة الخارجية العمانية في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، مناشدة سلطنة عمان للمجتمع الدولي بضرورة معالجة أسباب وجذور التوتر والنزاع عبر الحوار والدبلوماسية والحلول السياسية، والتركيز على جهود وقف إطلاق النار في غزة والاحتكام للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة للتوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية من أجل استعادة الأمن والاستقرار والسلام الشامل للمنطقة بأسرها.

سلطنة عمان الهجوم الإسرائيلي أصفهان