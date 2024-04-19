محافظ المنوفية يتفقد سيارة المواد الغذائية بإجمالي 4 طن سكر وأرز

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية صباح اليوم الجمعة، سيارة المواد الغذائية ضمن مشروع "صكوك الإطعام" بإجمالي 4 طن سكر وأرز والذي تنفذه وزارة الأوقاف المصرية علي مستوي محافظات الجمهورية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وجاء ذلك بحضور نائبه محمد موسى ، واللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد، والشيخ صبري ياسين رئيس الاتصال السياسي والتواصل المجتمعي بوزارة الأوقاف ، والدكتور عاصم قبيصى وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن مشروع "صكوك الإطعام" يعد أهم مشروعات التكافل الاجتماعي ويساهم في توفير الحماية المجتمعية للأسر الأولة بالرعاية، مثمنًا الدور الرائد لوزارة الأوقاف في دعم ورعاية المواطنين غير القادرين واستمرارها في تقديم أوجه الرعاية الشاملة المتنوعة لتلك الفئات بجميع المحافظات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

هذا وقدم محافظ المنوفية الشكر لوزارة الأوقاف لدورها المجتمعى الفعال، فضلاً عن تقديم الدعم للأسر البسطاء واستمرارها في تقديم أوجه الرعاية لغير القادرين في جميع المحافظات وتوفير حياة كريمة لهم.