النمسا تتخذ تدابير جديدة لمكافحة ارتفاع مخاطر حرائق الغابات

قررت النمسا اليوم /الجمعة/ اتخاذ تدابير جديدة لمكافحة ارتفاع مخاطر حرائق الغابات وللتغلب على عواقب تغير المناخ مثل فترات الجفاف الأطول وموجات الحرارة.

وقالت وزيرة الطاقة والمناخ النمساوية اليانور جويسلر - في تصريح اليوم الجمعة - إن زيادة الاستخدام الترفيهي للغابات تزيد من خطر نشوب الحرائق ولذا من الضروري الآن اتخاذ مجموعة جيدة من التدابير.

ولفتت الوزيرة إلى بيانات صادرة عن هيئة الغابات الفيدرالية؛ تشير إلى وقوع أكثر من 100 حريق غابات في النمسا في العام الماضي، موضحة أن حوالي 80% من حرائق الغابات يتسبب فيها البشر وخاصة عن طريق التخلص من السجائر بإهمال.

من جانبه، حذر أندرياس جروبر، عضو مجلس إدارة اتحاد الغابات النمساوي من أن خطر نشوب حرائق الغابات والنباتات؛ مرتفع بشكل خاص، ليس فقط في منتصف فصل الصيف، لكن أيضًا في فصل الربيع.

وذكر أنه في بداية شهر أبريل الجاري اندلعت ثلاث حرائق غابات في نفس الوقت في ولاية شتايرمارك وتضرر ما مجموعه حوالي 110 هكتارات من الغابات.

وأوضح جروبر أنه إذا دمرت الحرائق الغابات من المحميات الطبيعية؛ فإن المخاطر مثل الانهيارات الطينية أو الصخرية يزداد أيضًا.

