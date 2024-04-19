ميتا تطلق مساعد الذكاء الاصطناعي المحسن Meta AI في منصاتها

أطلقت Meta نسخة مطورة من Meta AI اليوم، مدعومة بنموذج اللغة الكبير المتقدم للشركة، Llama 3، حيث تم تصميم Meta AI الحديث الذي تمت تحديثه لمساعدة المستخدمين فى جميع استفساراتهم عبر تطبيقات ونظارات Meta.

قامت Meta بدمج مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها لتسهيل عمادليه الوصول مع ميزات البحث فى التطبيقات الشائعة مثل WhatsApp وInstagram وFacebook وMessenger بالإضافة الي إطلاق موقعها الإلكتروني المخصص، meta ai.

وقالت الشركة، “نعمل على ترقية Meta AI من خلال نموذج Llama 3 AI الحديث والمتطور، والذي نحن مفتوح المصدر، ومع هذا النموذج الجديد، نعتقد أن Meta AI هو الآن مساعد الذكاء الاصطناعي الأكثر ذكاءا الذي يمكنك استخدامه أكثر سهوله”.

وكانت Meta متاحة سابقا في الولايات المتحدة فقط، وتقوم Meta الآن بتوسيع Meta AI إلى أكثر من 12 دولة وهي: أستراليا وكندا وغانا وجامايكا وملاوي ونيوزيلندا ونيجيريا وباكستان وسنغافورة وجنوب إفريقيا وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي، مجانا، ومن خلال هذا التطوير، تسمح Meta للمستخدمين في هذه المناطق بالتفاعل مع Meta AI باللغة الإنجليزية عبر منصاتها بما في ذلك Facebook وInstagram وWhatsApp وMessenger.

ووفقا لـ Meta، فإن Meta AI الذي تمت ترقيته أسرع وأكثر دقة، ويوفر ميزات حديثة بفضل التقدم في نموذج اللغة الأساسي، Meta Llama 3، ويمكن للمستخدمين الاستفادة من قوة Meta AI في مهام متعددة بما في ذلك العثور على المطاعم، والتخطيط للرحلات، والدراسة، للامتحانات، أو توليد الإلهام التصميم.

يمكن للمستخدمين الآن الوصول إلى Meta AI على موقع ويب مخصص (meta ai) للحصول على المساعدة في أشياء مثل حل المسائل الرياضية أو كتابة رسائل البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى ذلك، تقوم الشركة بدمج Meta AI مع وظائف البحث داخل Facebook وInstagram وWhatsApp وMessenger، يتيح ذلك للمستخدمين العثور على المعلومات في الوقت الفعلي دون تبديل التطبيقات.

أيضا يمكن للمستخدمين الوصول إلى Meta AI مباشرة من ملف أخبار Facebook، ويمكنهم طرح أسئلة حول المنشورات التي يرونها على المنصة. على سبيل المثال، إذا رأى المستخدم صورة للأضواء الشمالية، فيمكنه أن يسأل Meta AI عن أفضل وقت في السنة لرؤيتها.

مع التحديث الجديد، يعمل Meta على جعل إنشاء الصور أسرع في Meta AI، وتتيح ميزة "تخيل" الحديثة للمستخدمين إنشاء صور من الأوصاف النصية في الوقت الفعلي. "سترى صورة تظهر عندما تبدأ في الكتابة، وسوف تتغير مع كل عدد أحرف مكتوبة، حتى تتمكن من مشاهدة Meta AI وهو يعيد الحياة إلى رؤيتك"، كما جاء في منشور المدونة الرسمي.

ومن ناحية أخري هناك ميزة Imagine موجودة حاليا في مرحلة تجريبية على WhatsApp وموقع Meta AI، ومع ذلك، تشير ميتا إلى أن الصور التي ينتجها الذكاء الاصطناعي الخاص بها أصبحت الآن أكثر جودة أعلى ويمكن أن تتضمن نصا.

ويمكن للمستخدمين إنشاء عناصر متنوعة مثل أغلفة الألبومات أو لافتات الزفاف أو البحث عن إلهام للأزياء. كمايوفر Meta AI الآن القدرة على تحريك الصور أو تغيير أسلوبها أو تحويلها إلى صور GIF.

بينما يتم طرح تحديث Meta AI تدريجيا، وتعمل الشركة بشكل متزامن على إتاحة الوصول إلى Meta AI على سماعة الواقع الافتراضي الخاصة بها، Meta Quest، وتخطط للتكامل المستقبلي مع المنصة ونظارات Ray-Ban Meta الذكية. سيتم مشاركة المزيد من التفاصيل حول هذه التحديثات في المستقبل.