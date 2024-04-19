طلب إحاطة عن معاناة المواطنين بالأقصر من انقطاع الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة

تقدم النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب عن حزب حماه الوطن بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء وذلك عملا بحكم المادة (١٣٤) من الدستور والمادة ( ۲۱۲ ) من اللائحة الداخلية للمجلس النواب بشأن عودة تطبيق جداول تخفيف أحمال الكهرباء.

وأوضح عضو مجلس النواب حيث أعلن قطاع توزيع كهرباء الأقصر، عودة العمل بنظام قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق في أوقات محددة.

وأكد النائب أحمد إدريس أن المواطنين عبروا عن استيائهم من عودة انقطاع التيار الكهربائي، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة، ولم يجد المواطنين ملجأ إلا شراء مولدات الكهرباء والتى تعمل بالسولار؛ لتوليد الكهرباء خاصة المخابز لمواجهة انقطاع الخدمة.

وأضاف، لم يتوقف الأمر على ذلك ولكن قام المواطنين البسطاء بشراء المصابيح التي تعمل عن طريق بطاريات الشحن الكهربية لاستخدامها داخل المنزل وقت انقطاع خدمة التيار الكهربي حتى يتمكن أبنائهم من مذاكرة دروسهم خاصة مع اقتراب امتحانات نهاية العام الدراسى.

وقال النائب أحمد إدريس في طلب الإحاطة أنه لم تتوقف معاناة المواطنين بالأقصر عند ذلك مع إنقطاع التيار الكهربائى ولكن هناك من قام بشراء خزانات المياة الكبيرة بذلك لتخزين أكبر قدر من المياه لاستخدامها في فترة انقطاع التيار الكهربي، خاصة مع الإرتفاع الشديد فى درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

وطالب الحكومة بعرض خطة محددة لحل هذه الأزمة للتخفيف عن كاهل المواطنين خاصة بمحافظات الصعيد خاصة مع إرتفاع درجات الحرارة وقدوم فصل الصيف، وسرعة مناقشة الطلب باللجنة المختصة.