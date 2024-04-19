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الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حلو الكلام.. هَجَرَ الوِسادَ فَباتَ غَيرَ مُوَسَّدِ

تعبيرية
تعبيرية
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هَجَرَ الوِسادَ فَباتَ غَيرَ مُوَسَّدِ

وَأَذابَهُ وِردُ الحِمامِ المورَدِ

شَرَعَ المَكارِهَ مَن تَوَجَّهَ غادِياً

يا لَلرِجالِ لِما يَروحُ وَيَغتَدي

وَبَياضِ يَومٍ قَد سَحَبتُ وَلَيلَةٍ

قَد بِتُّها غَرَضَ الهُمومِ العُوَّدِ

وَكَأَنَّ هَمّي وَالظَلامَ تَواعَدا

عِندي فَكُلٌّ قَد وَفا بِالمَوعِدِ

جاشَت جُنودُهُما عَلَيَّ فَلَم أَنَم

وَبَدا وَقَد بَلَغَت بِغَيرِ تَبَدُّدِ

إِنَّ الَّتي سَبَعَت عَدُوَّهُ أَصبَحَت

عَمّا لَقيتَ كَغائِبٍ لَم يَشهَدِ

مَلَأَت حَشاكَ وَرُبَّما مَلَأَ الحَشا

وَجدٌ بِحَمدَةَ مِثلُهُ لَم يوجَدِ

إِذ أَنتَ مُشتَغِلُ الفُؤادِ بِذِكرِها

صَبٌّ وَإِذ هِيَ مِن بَناتِ المَسجِدِ

لَو أَنَّ أَرمَدَ لا يُجَلّى نَظرَةً

تَبدو لَهُ كانَت شِفاءَ الأَرمَدِ

أَيّامَ يَحسُدُها الثَنا جاراتُها

وَسطَ النِساءِ وَمِثلُها فَليُحسَدِ

خاهُ لا في الَّتي

تَصِلُ النِساءَ لَهُ هَوى المُتَأَوِّدِ

شَفَق مِن هَواكِ وَلَم أَخَف

عَجلَ المَنايا وَالرَدى في المَرصَدِ

يَخزُنُكِ الثَرى

رَيّا كَغُصنِ البانَةِ المُتَأَوِّدِ

لا تَبعَدَنَّ وَأَينَ مَن فارَقتُهُ

أَمسى بِمِثلِ سَبيلِها لَم يَبعَدِ

 

بشار بن برد

حلو الكلام حلو ذ كر كان