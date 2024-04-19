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الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

مسؤول إسرائيلي: هجومنا على إيران يؤكد قدرتنا على ضرب عمق البلاد

ايران
ايران
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أكد مسؤول إسرائيلي، اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي شن هجوما جويا داخل أيران انتقاما للهجوم الإيراني بالصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية على إسرائيل مؤخرا.

وقال المسؤول، إلى إن الهجوم يرسل رسالة مفادها ان إسرائيل لديها القدرة على شن هجوم داخل العمق الإيراني، بحسب ما أوردته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية على موقعها الإلكتروني.
كانت وسائل إعلام إيرانية أفادت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة بسماع دوي إنفجارات وحرائق قرب مطار أصفهان بجنوب طهران وقاعدة هشتم شكاري الجوية التابعة للجيش الإيراني.

وقال المتحدث باسم منظمة الفضاء الإيرانية إن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت عدة مسيرات صغيرة بنجاح.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن المنشآت النووية الإيرانية آمنة ولم تتعرض لأي ضرر، وأن أصوات الانفجارات في عدة مناطق ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية لبعض المسيّرات.

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