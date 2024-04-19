ads
الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

استئناف الرحلات الجوية في مطار طهران بعد الهجوم الإسرائيلي

إيران
إيران
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استأنف مطار طهران الرحلات الجوية، وذلك بعد التقارير التي أفادت بتعليقها عقب الهجوم الإسرائيلي.

وأُعيد تسيير الرحلات من مطاريِّ الإمام الخميني الدولي ومهر باد، ومن المتوقع وصول رحلة إلى طهران من روما كانت قد حولت إلى أنقرة، وفقا لما نقلته فضائية إكسترا نيوز، اليوم الجمعة.

وقالت منظمة الطيران المدني الإيرانية، إنه تم رفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية بعدة مطارات، بعد تداول أنباءٍ عن قصفٍ إسرائيليّ استهدف البلاد.

وكان التليفزيون الرسمي الإيراني، أعلن عن إغلاق المجال الجوي للبلاد أمام الجميع باستثناء القوات الجوية الإيرانية، وذلك بعد القصف الإسرائيلي الذي استهدف البلاد.

طهران إسرائيل الإمام الخميني الهجوم الإسرائيلي الرحلات