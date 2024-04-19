اليوم.. «رصاصة في القلب» يختتم ليالي عرض الموسم الأول بالمسرح القومي

يختتم العرض المسرحي «رصاصة في القلب» ليالي عرض الموسم الأول، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، 19 أبريل الجاري، على خشبة المسرح القومي بالعتبة.

العرض من إنتاج فرقة المسرح القومي، بقيادة الدكتور أيمن الشيوي، والتابعة للبيت الفني للمسرح، وهو عن رائعة الأديب توفيق الحكيم، ومن إعداد وإخراج مروان عزب.

يُشارك في بطولة العمل الفنانون: مروان عزب، آية سليمان، أحمد مجد الدين، أحمد سعيد، ماجد مارك، أسامة مجدي، ديكور فادى فوكيه، أزياء دنيا الهوارى، أشعار أحمد الشريف ومروان عزب، توزيع موسيقى محمد حمدى رءوف، استعراضات فاروق الشريف، خدع مسرحية خالد عباس، مادة فيلمية محمد فاضل.

وفي العام 1999، قدمت هذه المسرحية قبل سابق للمخرج حسن عبدالسلام، ومن بطولة الفنانين: أنغام، علي الحجار، سامي مغاوري، أحمد رزق، وآخرون، وهي عن رائعة الكاتب توفيق الحكيم؛ وتحت نفس المسمي قدم هذا العمل للسينما في عام 1944، للمخرج محمد كريم، ومن بطولة الفنانين: محمد عبدالوهاب، راقية إبراهيم، علي الكسار، سراج منير، محمد عبدالقدوس، بشارة واكيم، ومن تأليف الكاتب توفيق الحكيم.