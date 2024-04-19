20 مدرسة فندقية تشارك في تشغيل 9 فنادق وكفر الشيخ وبورسعيد في المقدمة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشاركة 20 مدرسة فندقية بمشروع رأس المال الدائم، حيث تشارك في تشغيل عدد 9 فنادق ملحقة بإجمالى 345 غرفة فندقية إضافة إلى تشغيل الصالات والقاعات والمطابخ في إنتاج الأغذية والمخبوزات المتنوعة وحلوى العيد والوجبات الساخنة ووجبات إفطار رمضان والمشروبات الساخنة والعصائر، وكذلك المطاعم والكافيتريات، وخدمة إقامة الاجتماعات والحفلات بأنواعها، وخدمة كي وغسيل الملابس والمفروشات.

وتعد مدارس كفر الشيخ الفندقية المتقدمة، وبورسعيد الفندقية، والمنصورة للشئون الفندقية، والفيوم الفندقية المتقدمة، وسوهاج الثانوية الفندقية، ودمو الفندقية، والمنيا الفندقية المحولة، والمنيا الفندقية المتقدمة، وأسوان الفندقية المتقدمة، وطور سيناء الفندقية من أكثر مدارس التعليم الفنى الفندقى تميزا فى نشاط التسكين للغرف الفندقية وفى أقسام المطبخ والمطعم وفى تقديم الخدمات للبيئة المحيطة والمجتمع وفقا لمؤشرات نجاح مشروع رأس المال.