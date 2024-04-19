دفن جثة شخص والاستعلام عن 15 آخرين في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الكريمات

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول مصرع شخص وإصابة 15 آخرين في انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق الكريمات، وصرحت بدفن جثة الشخص المتوفي.

واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين، وأمرت بإجراء تحليل مخدرات للسائق للمتسبب في الحادث، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

بدأ الحادث بإخطار تلقته الإدارة العامة لمرور الجيزة، من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أعلى طريق الكريمات بعد نفق الودي بـ3 كيلو مترات.

وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ للوقوف على ملابسات الحادث، وتبين بالفحص المبدئي أن ميكروباص انحرف عن مساره ما أدى إلا انقلابه وسقوط حالة وفاة و15 مصابا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الصف المركزي للعلاج وإيداع الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.