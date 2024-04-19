"التعليم": 130 مدرسة ثانوية فنية زراعية تطبق مشروع رأس المال وتنافس الأسواق

استعرضت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشروع رأس المال الذي يطبق داخل 130 مدرسة ثانوية فنية زراعية متواجدة في نطاق 20 محافظة على مستوى الجمهورية، ومشروع رأس المال من خلال توفير وتقديم منتجاتها المختلفة والتي تشتمل على المصنعات الغذائية، ومنتجات الألبان، ومحاصيل الخضر، ومحاصيل الفاكهة، ومحاصيل الحقل، ونباتات الزينة، والأسماك، واللحوم والأضاحي، واللبن الطازج، والدواجن، ومنتجات نحل العسل، والأثاث المصنع وذلك في كافة الأقسام بالمدارس الثانوية الفنية الزراعية مما يساهم بصورة فعالة في زيادة كميات المنتجات الزراعية التي يتم عرضها للجمهور بمنافذ البيع بأسعار تنافس السوق المحلية وتخدم البيئة المحيطة.

وكشفت الوزارة، عن حصول المدارس الزراعية لمحافظات البحيرة والشرقية وسوهاج على المراكز الثلاثة الأولى في ترتيب المحافظات الأعلى تحقيقا لخدمة المجتمع وفقا لمؤشرات مشروع رأس المال.

وتأتي مدرسة دمنهور الثانوية الزراعية فى المركز الأول، حيث تتفوق فى إنتاج محاصيل الحقل، ونباتات الزينة، ومنتجات عسل النحل، والإنتاج الحيواني، وإنتاج الدواجن، والصناعات الغذائية والعجائن، ومنتجات الألبان.

كما تأتي مدرسة الزقازيق الثانوية الزراعية فى المركز الثانى حيث تتفوق فى منتجات الألبان ومنتجات الصناعات الغذائية والعجائن، بينما تأتى مدرسة جرجا الثانوية الزراعية فى المركز الثالث لتفوقها فى إنتاج محاصيل الخضر، وإنتاج محاصيل الفاكهة، والإنتاج الحيواني، وإنتاج الدواجن، ومنتجات الصناعات الغذائية والعجائن، ومنتجات الألبان، وتأتى مدرسة كفر صقر الثانوية الزراعية فى المركز الرابع لتميزها فى منتجات الألبان، بينما تأتى مدرسة طهطا الثانوية الزراعية فى المركز الخامس لتميزها فى منتجات عسل النحل، وإنتاج الدواجن، ومنتجات الصناعات الغذائية والعجائن، ومنتجات الألبان وفى المركز السادس مدرسة سوهاج الثانوية الزراعية لتميزها فى إنتاج محاصيل الحقل، وإنتاج الدواجن، ومنتجات الألبان.

وقد تم تطوير منافذ بيع منتجات مدرسة دمنهور الثانوية الفنية الزراعية بمحافظة البحيرة لتوفير كافة منتجات المدارس الزراعية للمواطنين بأسعار تنافسية، وذلك بتمويل من مشروع رأس المال الدائم بالمدارس الزراعية.

كما تم إقامة مزرعة سمكية على مساحة فدان بمدرسة المنزلة الثانوية الزراعية بمحافظة الدقهلية لتدريب الطلاب وللمساهمة في زيادة الإنتاج السمكي بأسعار تنافس الأسعار المحلية تخفيفًا عن كاهل المواطنين.

وقامت مدرسة طهطا الثانوية الزراعية بمحافظة سوهاج بزيادة القدرة الإنتاجية لماكينات تفقيس بيض الدجاج لإنتاج الكتاكيت المحصنة عمر يوم واحد وبيعها للمواطنين بالبيئة المحيطة بالمدرسة، وكذلك زيادة المنتجات المعدة للبيع بصورة مجمدة مثل (الخضروات ـ الفاكهة ـ العصائر)، بجانب منتجات العجائن والمربات والمنتجات اللبنية بكافة أنواعها التي يتم عرضها بمنفذ البيع الخاص بالمدرسة بأسعار تنافس الأسعار المحلية بالبيئة المحيطة بالمدرسة.

وتقوم مدرستي بني سويف، وناصر بني سويف الثانوية الزراعية بمحافظة بني سويف ببيع لحوم بلدية طازجة من العجول التي يتم تربيتها ورعايتها في المدرسة وتحت الإشراف البيطري للمسئولين عن الطب البيطري بالمدرسة، ويتم البيع بالمنفذ الخاص بالمدرسة بأسعار تنافس الأسعار المحلية.

وقد شاركت مدرستي دمنهور، والزقازيق الثانوية الزراعية بمنتجات الصناعات الغذائية ومنتجات الألبان المختلفة للمرة الأولى في المعرض التجاري الدولي السابع للأغذية والمشروبات FOOD AFRICA والذي أقيم بمركز مصر للمعارض الدولية بمشاركة 28 دولة أفريقية وآسيوية، وقد أشاد الحضور والزائرين بمنتجات المدارس الزراعية وما تتميز به من الجودة العالية والأسعار المناسبة.