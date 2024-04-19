التحفظ على سائقي توك توك ودراجة بخارية تسببا في إصابة 5 أشخاص بالعياط

تباشر جهات التحقيق إجراء تحقيقاتها، حول إصابة 5 أشخاص في حادث مروري بطريق أسيوط الزراعي بالعياط، وأمرت بالتحفظ على الأشخاص المتسببين في الحادث، عقب الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

البداية بتلقي مسؤول غرفة عمليات المرور، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بطريق أسيوط الزراعي نطاق رية بمها، التابعة لمركز العياط.

ومن فورها انتقلت الخدمات الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص اصطدام توك توك وموتوسيكل بطريق مصر أسيوط الزراعي، مما أسفر عن سقوط 5 مصابين.

تم نقل المصابين إلى مستشفى العياط للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.