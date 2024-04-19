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الجمعة 19 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

مصر تعرب عن قلقها البالغ إزاء التصعيد الإيراني الإسرائيلي

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
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جددت مصر  الإعراب عن قلقها البالغ تجاه التصعيد الإيراني الإسرائيلى المتبادل، وتحذر من عواقب اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

  أعربت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الجمعة التاسع عشر من أبريل الجارى، عن قلقها البالغ تجاه استمرار التصعيد المتبادل بين إسرائيل وإيران، وذلك على إثر ما تردد عن توجيه ضربات صاروخية ومسيرات ضد مواقع في إيران وسوريا.

وطالبت مصر الطرفين بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والامتثال الكامل لقواعد القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، محذرةً من عواقب اتساع رقعة الصراع وعدم الاستقرار فى المنطقة، وآثارها الخطيرة على أمن وسلامة شعوبها.

وأكدت مصر أنها سوف تستمر فى تكثيف اتصالاتها مع جميع الأطراف المعنية والمؤثرة من أجل احتواء التوتر والتصعيد الجارى.

إيران إسرائيل