التصريح بدفن جثة صبي صدمه قطار بالعياط

صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة صبى عثر على جثته أعلى قضبان السكة الحديد بالعياط، وذلك عقب مناظرة جثمانه وورود تقرير من مفتش الصحة بأسباب الوفاة، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

البداية بتلقي مأمور مركز العياط بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة أعلى قضبان السكة الحديد بقرية المتانيا.

وعلى الفور انتقلت قرب دورية أمنية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أن قطارا صدم "يوسف.أ." فأودى بحياته في الحال، وتم إيداع الجثمان ثلاجة مستشفى العياط المركزي.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.