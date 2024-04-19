رويترز: لم يحدث هجوم على قاعدة سلاح الجو في أصفهان

أعلنت وكالة رويترز الإخبارية، اليوم الجمعة، أنه لم يحدث هجوم على قاعدة سلاح الجو في أصفهان.

الجدير بالذكر أنه هزت انفجارات فجر اليوم قرب مطار أصفهان وقاعدة هشتم شكاري الجوية العسكرية في إيران، فيما أكد مسؤول أمريكي بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران.

وقالت شبكة سي إن إن، إنه تم تحويل العديد من الرحلات الجوية فوق المجال الجوي الإيراني.

من جهته، قال التلفزيون الرسمي الإيراني، إن المواقع النووية في إقليم أصفهان لم تتعرض لأي ضرر، بعدما جرى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في أصفهان للتعامل مع ما يشتبه في أنها طائرات مسيرة.