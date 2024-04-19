انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية بالعمرانية

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية داخل عقار بمنطقة العمرانية، ورفع آثار الحريق المعرفة أسبابه، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

كانت تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثالث بعقار مكون من 4 طوابق بشارع خالد بن الوليد من مستشفى الصدر بدائرة قسم شرطة العمرانية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.