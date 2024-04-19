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الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

أوكرانيا: مقتل وإصابة 17 شخصا جراء سقوط صاروخ روسي على مبنى سكني في دنيبرو

الحرب الاوكرانية
الحرب الاوكرانية
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أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبرو سيرهي ليساك، اليوم الجمعة، مقتل شخصين وإصابة 15 آخرين، جراء سقوط صاروخ روسي على مبنى سكني مكون من خمسة طوابق، ما أدى إلى تدمير عدة طوابق. 

وأشارت التقارير الأولية إلى أن مبنى من خمسة طوابق اشتعلت فيه النيران في دنيبرو، وقد تم تدميره جزئيا، وربما يكون هناك أشخاص تحت الأنقاض، حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.

وفي وقت سابق، قال عمدة المدينة بوريس فيلاتوف إن عدد الضحايا ارتفع إلى تسعة.

ووقعت في الساعات الأولى من اليوم الجمعة انفجارات في دنيبرو وأوديسا خلال هجوم صاروخي روسي.
 

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