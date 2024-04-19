الاستعلام عن الحالة الصحية لـ9 أشخاص أصيبوا في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ 9 أشخاص أصيبوا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الصحراوي الشرقي بنطاق المحافظة، وأمرت بالتحفظ على سائق السارة المتسببة فى الحادث وفحصه إذا ما كان يتناول مخدرات من عدمه، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى الطريق الصحراوي الشرقي بنطاق المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة، ونتج عن الحادث إصابة 9 أشخاص جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.