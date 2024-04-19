سيولة مرورية تشهدها شوارع القاهرة والجيزة صباح اليوم الجمعة

شهدت الشوارع الرئيسية والميادين الكبرى في محافظتي القاهرة والجيزة سيولة مرورية وانتظام في حركة سير السيارات، صباح اليوم الجمعة، حيث ظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينتي الزقازيق وبنها إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض.

أيضا ظهرت سيولة مرورية أعلى الطريق الدائري ومن نزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي، وأعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

وشهد الدائري بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي سيولة مرورية، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي.

وفي ذات السياق شهد محور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان انتظاما في حركة السيارات سيولة بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني وبمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي، وشهد شارع الهرم سيولة مرورية في الاتجاهين.

فيما شهد كوبري أكتوبر سيولة مرورية للسيارات أمام القادم من الجيزة اتجاه مناطق وسط البلد وفي الاتجاه العكسي، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة، وظهرت كثافات خفيفة متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولا إلى الدائري.