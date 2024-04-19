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الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

استقرار أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة 19 أبريل 2024

استقرار الدولار
استقرار الدولار
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استقر سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم الجمعة عند 48.28 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع في المتوسط.

وسجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 48.25 جنيه للشراء و48.35 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، ميد بنك، البركة"، ثم 48.29 جنيه للشراء و 48.39 جنيه للبيع في بنكي المصري الخليجي والإسكندرية والأهلي الكويتي، مصر، الأهلي المصري، قناة السويس، قطر الوطني QNB، العقاري المصري العربي".

وجاء سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.3 جنيه للشراء و48.4 جنيه للبيع في بنوك "الاستثمار العربي، العربي الأفريقي الدولي".

 سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.38 جنيه للشراء و 48.48 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية"، ونحو 48.45 جنيه للشراء و48.55 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات.

ووصل سعر دولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي حيث سجل 48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع ثم 48.51 جنيه للشراء و48.61 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

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