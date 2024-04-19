إيران.. عودة الرحلات الجوية لطبيعتها إلى مطار مهرآباد في طهران

أعلن إعلام إيراني، اليوم الجمعة، عن عودة الرحلات الجوية لطبيعتها إلى مطار مهرآباد في طهران، وقالت منظمة الطيران المدني الإيرانية أنه تم رفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية بعدة مطارات في البلاد، جاء ذلك حسبما أفادت قناة "الحدث" الإخبارية.

وأعلنت السلطات الإيرانية عن تعليق الرحلات الجوية من طهران ومدن إيرانية أخرى، بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين الدفاع الجوي الإيراني وطائرات إسرائيلية في سماء طهران، وتم سماع دوي انفجارات في مدينة قهجاورستان شمال غربي أصفهان.

كما أعلن التلفزيون الإيراني، أن المنشآت النووية الإيرانية في أصفهان في أمان تام، بعد الهجوم الإسرائيلي بالمسيرات على مدينة أصفهان.

وقال المتحدث باسم وكالة الفضاء الإيرانية أن الدفاع الجوي الإيراني تمكن من إسقاط عدة طائرات مسيرة إسرائيلية صغيرة بنجاح، وأن الهجوم كان من خارج الأراضي الإيرانية.