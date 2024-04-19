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الجمعة 19 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف منطقة شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، غارة جوية استهدفت منطقة شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ومنذ قليل، أرسل الجيش الإسرائيلي تعزيزات جديدة للقوات المقتحمة مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مخيم جباليا وانتشرت آليات الاحتلال في عدة أحياء داخل المخيم.

كما اندلعت مواجهات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام الاحتلال عدة أحياء بمخيم نور شمس في مدينة طولكرم تزامنًا مع انفجارات متتالية في المخيم.

ودمرت جرافات الاحتلال منازل الأهالي خلال الاقتحام الواسع لمخيم نور شمس بطولكرم، كما أفسدت الطرق والبنى التحتية داخل المخيم.

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