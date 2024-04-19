التلفزيون الإيراني: المنشآت النووية في أصفهان بأمان تام

أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الجمعة، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن المنشآت النووية الإيرانية في أصفهان في أمان تام، بعد الهجوم الإسرائيلي بالمسيرات على مدينة أصفهان.

ومنذ قليل، أعلنت السلطات الإيرانية تعليق الرحلات الجوية من طهران وأصفهان ومدن إيرانية أخرى، بعد نشوب اشتباكات عنيفة بين الدفاع الجوي الإيراني وطائرات إسرائيلية في طهران، كما تم سماع دوي انفجارات في مدينة قهجاورستان شمال غربي أصفهان.

وقال المتحدث باسم وكالة الفضاء الإيرانية أن الدفاع الجوي الإيراني تمكن من إسقاط عدة طائرات مسيرة إسرائيلية صغيرة بنجاح، وأن الهجوم كان من خارج الأراضي الإيرانية.

وأضافت وسائل إعلام إيرانية، بسماع دوي انفجارات عنيفة قرب مطار أصفهان، والقاعدة الثامنة الجوية في الجيش الإيراني.

وأعلن مصدر لقناة "الحدث" الإخبارية، أن إيران أعلنت الحظر الجوي في المنطقة الغربية من طهران، وأكدت شبكة "ABC" الأمريكية نقلًا عن مسؤول أمريكي كبير أن الصواريخ الإسرائيلية أصابت موقعًا في إيران.