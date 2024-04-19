رئيس الشيخ زويد بشمال سيناء يلتقي بشيوخ وعواقل المدينة

استقبل صالح محمد أبو هولي رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد مشايخ وعقلاء ورموز مركز الشيخ زويد ورفح بمكتبه بمجلس مدينة الشيخ زويد في إطار الاستعدادات لافتتاح مدينة رفح الجديدة خلال العيد القومي لمحافظة شمال سيناء في أبريل الحالي.

وفى مستهل اللقاء رحب رئيس المركز والمدينة برموز المنطقة مؤكدا لهم أن الجميع يتشارك مع الجهاز التنفيذي فى دعم الدولة واتجاهها لتعمير وتنمية سيناء والاحتفال خلال أعياد تحرير سيناء بافتتاح المشروعات الجديدة والتى على رأسها افتتاح مدينة رفح الجديدة وبدورهم ثمن الحضور دعوة رئيس المركز والمدينة مؤكدين أنهم وكافة من يمثلونهم من أبناء القرى والأحياء والعشائر والعائلات يقفون مساندين للدولة.

وعقب اللقاء اتجه وفد من مركز مدينة الشيخ زويد برئاسة صالح أبوهولى رئيس المركز والمدينة والمشايخ والعواقل لمدينة رفح الجديدة يرافقهم قيادات مجلس مدينة رفح في زيارة بمناسبة قرب إفتتاح مدينة رفح الجديدة بحضور اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشه، محافظ شمال سيناء

وقام أحد رموز سيناء الشيخ إبراهيم ابوعليان عن مشايخ الشيخ زويد ورفح بإلقاء كلمة خلال الزيارة أن سيناء مستقرة وآمنة بفضل سواعد جيشنا وشرطتنا وابناء القبائل الذين اصطفوا جنبًا إلى جنب وحرروا الأرض من براثين الإرهاب وبدورهم أكد مشايخ الشيخ زويد ورفح فى كلماتهم على فخرهم واعتزازهم بمشروع رفح الجديدة.