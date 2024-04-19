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الجمعة 19 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

اشتباكات عنيفة بين الدفاع الجوي الإيراني وطائرات إسرائيلية في طهران

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن وكالة أنباء فارس الإيرانية، أعلنت عن نشوب اشتباكات عنيفة بين الدفاع الجوي الإيراني وطائرات إسرائيلية في طهران وسماع دوي انفجارات في مدينة قهجاورستان شمال غربي أصفهان.

كما أضافت وسائل إعلام إيرانية، بسماع دوي انفجارات عنيفة قرب مطار أصفهان، والقاعدة الثامنة الجوية في الجيش الإيراني.

 كما أعلن مصدر لقناة "الحدث" الإخبارية، أن إيران أعلنت الحظر الجوي في المنطقة الغربية من طهران، وأكدت شبكة "ABC" الأمريكية نقلًا عن مسؤول أمريكي كبير أن الصواريخ الإسرائيلية أصابت موقعًا في إيران.

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