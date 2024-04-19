محافظ شمال سيناء يلتقي عواقل ومشايخ الشيخ زويد

التقى محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة بعواقل مدينتي الشيخ زويد ورفح بمدينة رفح الجديدة بمناسبة قرب افتتاحها.

وأكد محافظ شمال سيناء على اهتمام الدولة بجميع مؤسساتها بتنمية وتعمير سيناء من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبرى وعلى رأسها مدينة رفح الجديدة، والتي تم إنشاءها لتوفير السكن الملائم لأهالي رفح بعد الفترة العصيبة التي مروا بها ورغبة الدولة في إعادة الحياة الطبيعية على أرض سيناء.



وأضاف المحافظ، أنه تم إنشاء مدينة رفح على 3 مراحل، إذ تم الانتهاء من المرحلة الأولى بعدد 272 عمارة سكنية، بالإضافة إلى منطقة خدمات رئيسية تشمل كافة المرافق الخدمية وهي مسجدين ومدرستين للتعليم الأساسي وحضانة ومحال تجارية ومخبز ومكتب بريد وسنترال ونقطة شرطة ومطافي.



وأشار المحافظ إلى أنه يجري استكمال الأعمال الإنشائية للمرحلتين الثانية والثالثة بعدد 578 عمارة بالإضافة إلى مبنى المجمع الخدمي الحكومي والذي يشمل كافة المديريات وكذا مناطق خدمات وهي عدد 3 مدارس سمعي وبصري وفكري وعدد 12 مدرسة تعليم ابتدائي وإعدادي ومدرستين ثانوي عام ومدرسة ثانوي صناعي بالورش ومدرسة ثانوي زراعي بجميع الأقسام ونادي رياضي وحديقتين مركزيتين وسوق تجاري متكامل وموقف سيارات ومحطة وقود ومنطقة صناعية ومنطقة للتوسعات المستقبلية.



وأعلن أنه سيتم طرح المرحلة الأولى من مدينة رفح الجديدة في 25 أبريل الجاري بالتزامن مع العيد القومي للمحافظة ولمدة شهر، اذ سيتم الطرح للمرحلة الأولي "أسبقية أولي" بعدد 41 عمارة سكنية (أرضي و3 طوابق) بإجمالي عدد 656 وحدة سكنية كلا منها عبارة عن 3 غرف وصالة بمساحة 120 متر مربع، مضيفًا أنه سيتم تخصيص نسبة 10% لأسر الشهداء والمصابين من أهالي رفح حتى الدرجة الأولي، 5% للأفراد من ذوي الهمم من أهالي رفح "دور أرضي"، 5% للمحافظة" سكن إداري/جهات حكومية/هيئات حكومية" بالثمن، 80% لعموم أهالي مدينة رفح والعاملين بها على ان تكون الإقامة دائمة قبل عام 2014.

