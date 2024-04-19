إيران.. سماع دوي 3 انفجارات ضخمة في مدينة أصفهان

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، عن سماع دوي 3 انفجارات ضخمة في مدينة أصفهان جنوب العاصمة الإيرانية طهران، جاء ذلك حسبما أفادت قناة "الحدث" الإخبارية.

كما أضافت وسائل إعلام إيرانية أن الجيش الإيراني قام بتفعيل وإطلاق المضادات الجوية من شرقي مدينة أصفهان.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" بوجود انفجارات في أصفهان الإيرانية وبابل وبغداد العراقيتين والسويداء السورية.

يذكر أن، في إبريل الجاري هاجمت إيران بمئات الصواريخ والطائرات المسيرة إسرائيل، وتم إطلاق أكثر من 300 طائرة بدون طيار وصواريخ، في هجوم واسع النطاق.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم اعتراض الغالبية العظمى منها، بينما كانت لا تزال خارج حدود إسرائيل، بينما لم يسقط سوى عدد قليل من الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية دون وقوع إصابات أو أضرار جسيمة.