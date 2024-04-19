الهلال الأحمر الفلسطيني: نقل إصابة ثانية من مخيم نور شمس جراء اعتداء قوات الاحتلال

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن أن الطواقم الطبية لديه قامت بنقل إصابة ثانية من مخيم نور شمس بطولكرم بعد اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه.

ومنذ قليل، اندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام الاحتلال عدة أحياء بمخيم نور شمس في مدينة طولكرم تزامنًا مع انفجارات متتالية في المخيم.

كما دمرت جرافات الاحتلال منازل الأهالي خلال الاقتحام الواسع لمخيم نور شمس بطولكرم، كما أفسدت الطرق والبنى التحتية داخل المخيم.

وأعلن الدفاع المدني الفلسطيني اليوم، إن طواقمه تمكنت من انتشال 4 شهداء فلسطينيين و3 إصابات جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلًا في منطقة الشاطئ الشمالي غرب قطاع غزة، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.