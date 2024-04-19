تحرير 10 محاضر تموينية لمخابز بالعريش في إطار حملات مكثفة

واصلت مديرية التموين بالعريش حملاتها التموينية المكثفة واليومية للمخابز ومحطات الوقود للسيطرة على المخابز ومحطات الوقود بجميع مدن محافظة شمال سيناء ومتابعة يومية لإنتاج الخبز اليومي من المخابز التابعة لوزارة التموين.

وقامت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء بالاشتراك مع لجنة من وزارة التموين بالمرور على المخابز البلدية والأنشطة التموينية بالمحافظة فى إطار المتابعات الميدانية لمديرية التموين وتنفيذا لتعليمات وزير التموين الدكتور علي مصيلحي ومحافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة ورأفت العبد مدير المديرية بتكثيف الحملات التموينية للسيطرة على الأسواق والمخابز والمحلات التجارية والبدالين التموينيين ومحطات الوقود.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد ١٠ محاضر ( مواصفات - ازيد من السعر - نقص أوزان ) وجاري توالي الحملات التموينية والتفتيشية على مستوى المحافظة لضبط المخالفين والمتلاعبين.

كما قام رأفت العبد مدير المديرية يرافقه صلاح سلمى وكيل المديرية ومسعد بريك مدير إدارة تموين رفح بجولة تفقدية لمحطات الوقود بمدينة الشيخ زويد لمتابعة توافر ارصدة المواد البترولية وتم مقابلة بعض المواطنين والاستماع إلى مقترحات وطلباتهم التموينية وأسفر المرور عن تحرير محضر عدم انتظام سجل ٢١ بترول لأحد محطات مدينة الشيخ زويد.