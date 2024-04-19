ads
الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

مؤتمر بمدينة دهب للمتابعة الأسبوعية ومناقشة الأهداف المستقبلية للدولة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقد اللواء عبد الرحمن محمد بهاء الدين رئيس المدينه المؤتمر الأسبوعي للمتابعة مع مديري الإدارات داخل مجلس المدينة حيث ناقش مع الحضور الموضوعات المتأخرة وأسباب عدم الانتهاء منها فى الوقت المحدد.

وكانت أعمال النظافة بالمدينة من الموضوعات الهامة لما شهدته المدينة من نسب إشغال عالية خلال فترة عيد الفطر المبارك حيث أصدر توجيهاته بسرعة الانتهاء من رفع كفاءة الميادين ودهان المطبات وتشجير وتجميل بعض حدائق المدينة وشوارعها.

وجاءت مشاكل المواطنين والعمل على حلها ضمن ثاني أهم موضوعات، مؤكدًا أن مجلس المدينة هو مؤسسة خدمية فى المقام الأول.

كما تناول المؤتمر عددًا من الموضوعات والقضايا الهامة والمتعلقة بتفاصيل إنهاء الأعمال والتقنيات الحديثة التى تصب في مصلحة الوطن وتحقق الأهداف الآنية والمستقبلية للدولة.

مجلس المدينة مؤتمر المتابعة الأسبوعي مشاكل المواطنين مديري الإدارات رئيس مدينة دهب عيد الفطر المبارك الفطر المبارك