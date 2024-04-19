مؤتمر بمدينة دهب للمتابعة الأسبوعية ومناقشة الأهداف المستقبلية للدولة

عقد اللواء عبد الرحمن محمد بهاء الدين رئيس المدينه المؤتمر الأسبوعي للمتابعة مع مديري الإدارات داخل مجلس المدينة حيث ناقش مع الحضور الموضوعات المتأخرة وأسباب عدم الانتهاء منها فى الوقت المحدد.

وكانت أعمال النظافة بالمدينة من الموضوعات الهامة لما شهدته المدينة من نسب إشغال عالية خلال فترة عيد الفطر المبارك حيث أصدر توجيهاته بسرعة الانتهاء من رفع كفاءة الميادين ودهان المطبات وتشجير وتجميل بعض حدائق المدينة وشوارعها.

وجاءت مشاكل المواطنين والعمل على حلها ضمن ثاني أهم موضوعات، مؤكدًا أن مجلس المدينة هو مؤسسة خدمية فى المقام الأول.

كما تناول المؤتمر عددًا من الموضوعات والقضايا الهامة والمتعلقة بتفاصيل إنهاء الأعمال والتقنيات الحديثة التى تصب في مصلحة الوطن وتحقق الأهداف الآنية والمستقبلية للدولة.