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الجمعة 19 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

أبو الغيط: نأسف لاستخدام الفيتو لإعاقة إرادة دولية تتفق على منح العضوية الأممية لفلسطين

الأمين العام لجامعة
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
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أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الجمعة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "أكس" عن بالغ أسفه لاستخدام حق الفيتو لإعاقة إرادة دولية واضحة بالموافقة على انضمام فلسطين عضوًا كاملًا في الأمم المتحدة. 

وأضاف الأمين العام للجامعة العربية قائلًا " نحن نعلم أنها ليست سوى خطوة في طريق كفاح سياسي طويل سينتهي حتمًا بانتصار الإرادة الفلسطينية المدعومة عربيًا ودوليًا.

كما صرح المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، أن دولة فلسطين لها كامل الحق في تقرير المصير غير قابل للتأجيل ولا يسقط بالتقادم.

وصوتت 12 دولة لصالح مشروع قرار بمجلس الأمن لقبول العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة وامتناع دولتين عن التصويت.

وقال ممثل دولة الجزائر في مجلس الأمن، أن منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة يوقف الظلم الواقع على الفلسطينيين بحرمانهم من حق تقرير المصير.

كما أدانت الرئاسة الفلسطينية استخدام الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن حتى تمنع فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وقالت، أن السياسة الأمريكية تجاه فلسطين تدفع المنطقة أكثر إلى شفا الهاوية.

وأضافت الرئاسة الفلسطينية، أن السياسة الأمريكية تجاه فلسطين تمثل عدوانًا صارخًا على القانون الدولي، كما أنها  تشجع على حرب الإبادة التي تقوم بها إسرائيل.

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